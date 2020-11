Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201120 - 1197 Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Ein Pkw-Fahrer meldete am Freitag, den 20. November 2020, gegen 01.45 Uhr, einen Verkehrsunfall von der A3, in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt Süd. Wie dann ermittelt werden konnte, war zu dem genannten Zeitpunkt ein BMW auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. An der Anschlussstelle Frankfurt Süd wollte der Fahrer die Autobahn verlassen, verlor am die Kontrolle über seinen BMW und kam am angrenzenden Waldbereich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer verließ das Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zwischenzeitlich meldete sich ein Rechtsanwalt bei der Polizei, bei dem sich wiederum der Fahrzeugführer gemeldet hatte. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell