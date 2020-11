Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201120 - 1196 Bundesautobahn 661: Lkw umgekippt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 20. November 2020, gegen 06.05 Uhr, war ein 36-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug, einem Mercedes, auf der A3, aus Richtung Köln kommend, unterwegs. Der Mercedes mit Anhänger hatte Bauschutt geladen.

Am Offenbacher Kreuz wollte der 36-Jährige auf die A 661 in Richtung Bad Homburg abbiegen. In der Kurve zur Auffahrt auf die A 661 kippte sein Lkw um, der Anhänger blieb aufrecht stehen. Der Fahrer konnte erst nach zwei Stunden von der Feuerwehr aus seiner Fahrerkabine befreit werden. Glücklicherweise hatte er nur leichte Verletzungen davongetragen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern zurzeit noch an.

