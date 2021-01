Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 20-Jähriger ging in Haft

Melle (ots)

Die Durchsuchung einer Wohnung in Bruchmühlen durch die Polizei blieb für einen 20-Jährigen nicht ohne Folgen. Ermittlungen des Kommissariates in Melle führten auf die Spur des jungen Mannes, der demnach im Verdacht stand, im Besitz von Drogen zu sein. Mit einem richterlichen Beschluss ausgestattet schauten sich die Beamten am 06.01.2021 bei dem bereits polizeilich bekannten Mann um und fanden schließlich mehrere Cannabispflanzen, eine geringe Menge Marihuana sowie zahlreiche Kapseln mit einer noch unbekannten Substanz. Vom Ergebnis her hätten die sichergestellten Drogen alleine wohl noch nicht für eine Inhaftierung gereicht, allerdings hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück noch eine Rechnung mit dem 20-Jährigen offen. Da der Mann nicht an der Adresse in Bruchmühlen gemeldet war, war er bislang für mehrere aktuelle Ermittlungsverfahren für die Strafverfolgungsbehörden nicht greifbar. Die zuständige Staatsanwältin nutzte daher die Gelegenheit und stellte einen Antrag auf Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Am Folgetag wurde der Antrag vom Haftrichter bestätigt und der junge Mann musste ins Gefängnis.

