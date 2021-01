Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

In Georgsmarienhütte trieben Einbrecher ihr Unwesen. In der Straße "Im Erlengrund" hebelten sie zwischen Donnerstag, 03.30 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und flüchteten in unbekannte Richtung. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher etwas erbeuteten. Ein weiteres Einfamilienhaus suchten der oder die Täter zwischen Montagnachmittag (16.30 Uhr) und Freitagmorgen (10.40 Uhr) in der Straße "Im Loh" heim. An dem im Umbau befindlichen Haus hebelten sie ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten vergeblich nach Wertgegenständen. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

