Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 5. Januar 2021:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Montag, 04.01.2021, zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten am Montag, zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr, das linke Rücklicht eines zum Parken in der Straße Am Hopfengarten abgestellten PKW VW Golf. Hierbei wurde die Kunststoffverglasung des Rücklichtes zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 150 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

