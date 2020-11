Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versammlungen am "Mahnmal Feld des Jammers"

BretzenheimBretzenheim (ots)

Am Sonntag, 22.11.2020, fand am "Mahnmal Feld des Jammers" in Bretzenheim ein Totengedenken statt, an dem ca. 50 Personen des rechten Spektrums aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen haben. Die Kundgebung verlief friedlich und wurde nach Beendigung der Redebeiträge um 15:40 Uhr beendet.

Gegen die Versammlungsleiter wurden Strafanzeigen erstattet, da Auflagen der Versammlungsbehörde nicht beachtet wurden.

Gegen fünf Teilnehmer der Veranstaltung wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell