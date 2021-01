Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Überfall auf Bäckerei - 49-Jähriger festgenommen

Bissendorf (ots)

Ein 49-Jähriger betrat am Samstagmittag (13 Uhr) die Filiale einer Bäckerei an der Mindener Straße und bedrohte eine 20-jährige Angestellte mit einem Messer. Er verlangte von der jungen Frau die Herausgabe des Geldes, woraufhin diese sich unter einem Vorwand in den rückwärtigen Bereich der Bäckerei begab. Mit ihren Kolleginnen brachte sie sich in Sicherheit und alarmierte die Polizei. Der Täter entfernte sich, konnte jedoch von den eintreffenden Beamten unmittelbar vor der Bäckerei angetroffen werden und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 49-Jährige ist ohne festen Wohnsitz wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück am heutigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

