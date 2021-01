Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Zwei Verkehrsunfälle durch freilaufende Pferde

Bippen (ots)

Auf der Dalumer Straße (K 117) verursachten vier freilaufende Pferde am Samstagabend zwei Verkehrsunfälle. Personen wurden dabei nicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Ein 30-jähriger Autofahrer war gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Bippen unterwegs, als plötzlich ein Pony die Straße überquerte. Bei dem Versuch auf der winterglatten Straße zu bremsen, geriet er mit seinem Pkw ins Rutschen. Der Wagen drehte sich und kollidierte mit dem Tier, das sich anschließend entfernte. Unmittelbar zuvor hatte eine Autofahrerin bereits versucht den Pferden auszuweichen und dabei die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Frau geriet nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stillstand. Das Pony konnte schließlich auf einer Wiese eingefangen und durch einen Tierarzt versorgt werden. Die drei weiteren Pferde blieben unversehrt. Unklar ist bislang, wie die Tiere von der Weide gelangen konnten. Die Halterin der Pferde erschien an der Unfallstelle und kümmerte sich anschließend um die Versorgung ihrer Tiere.

