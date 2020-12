Polizei Bielefeld

POL-BI: Getränke aus Vereinsheim erbeutet

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Im Bereich der Heeper Fichten sind Unbekannte in ein Vereinsheim eingebrochen und haben Getränkekisten gestohlen. Ein Verantwortlicher des Vereins grenzte die Tatzeit des Einbruchs zwischen Mittwoch, 23.12.2020, und Freitag, 25.12.2020, ein.

Am Mittwochmittag war die Außentür des Vereinsheims am Radrennbahnweg gegen 12:00 Uhr noch nicht beschädigt. In dem Zeitraum bis Donnerstag, gegen 13:00 Uhr, haben Unbekannte diese Tür und weitere Türen im Innenbereich aufgebrochen und die Vereinsräume durchsucht. Die Einbrecher entkamen mit einer Kiste Bier, einer Kiste mit Cola und Orangenlimonade und einer Flasche Kräuterlikör.

Die Polizei fragt, wer hat in dem Tatzeitraum im Bereich des Radrennbahnwegs etwas Auffälliges beobachtet oder wem sind Personen mit Getränkekisten aufgefallen?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell