Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge bemerkt Autoknacker auf Fahrrädern

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - In Gellershagen fielen einem Anwohner am frühen Donnerstagmorgen, 24.12.2020, zwei junge Männer auf, die sich in auffälliger Weise für geparkte Autos interessierten und die Innenräume mit Taschenlampen absuchten.

Nach dem Zeugenhinweis aus der Gottlob-Binder-Straße stoppten Polizeibeamte gegen 04:50 Uhr zwei tatverdächtige Männer auf Fahrrädern. Die beiden 18-jährigen Bielefelder gaben gegenüber den Polizisten an, sie hätten in abgestellten Fahrzeugen nach Wertgegenständen Ausschau gehalten. Nach den bisherigen Erkenntnissen konnten sie keine Beute machen. Aufgebrochene Autos entdeckten die Beamten nicht im Nahbereich. Nach der Feststellung der Personalien zur Anzeigenerstattung, durften die beiden 18-Jährigen weiterfahren. Der Tatvorwurf lautet versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen.

