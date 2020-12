POL-BI: Schwerer Alleinunfall am Heiligabend in Bielefeld mit einem Schwerstverletzten

Polizei Bielefeld

FK / Bielefeld - Mitte - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Heiligabend um 12:45 Uhr auf der Talbrückenstraße. Ein 45-jähriger Bielefelder fuhr mit seinem PKW VW Polo aus Richtung Halhof kommend in Richtung Herforder Straße. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, dieses drehte sich nach rechts über den Seitenstreifen und prallte seitlich gegen einen Straßenbaum. Bei dem Unfall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels Hydraulikschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen schwerstverletzt in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Da bei dem Verletzten der Verdacht des Genusses alkoholischer Getränke bestand, wurde durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das total beschädigte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppunternehmen geborgen und sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Talbrückenstraße ca. 90 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Eine Verkehrsteilnehmerin, die mit diesen Maßnahmen augenscheinlich nicht einverstanden war, beleidigte dabei einen Polizeibeamten und wurde entsprechend angezeigt.

