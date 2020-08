Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Jede Menge Krach in den lauen Sommernächten

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Aufgrund der anhaltend sommerlichen Temperaturen und angenehmen 20 Grad und mehr bis weit in die Nacht gab es am vergangenen Wochenende viel Arbeit für die Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben. 11 Einsätze wegen Ruhestörungen mussten abgearbeitet werden, weil sich die Bevölkerung nicht an die LärmschutzVO hielt. Eine Lokalität in Maikammer musste gleich zweimal aufgesucht werden, weil man überlaute Musik abspielte. In allen Fällen wurden die für Ruhestörungen zuständigen Ordnungsämter in Kenntnis gesetzt. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Vernunft und gegenseitige Rücksichtnahme aller Bürger.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell