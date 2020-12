Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht vor der Polizei endet in Baustelle





BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Bei der Flucht vor der Polizei fuhr sich Dienstagnacht, 22.12.2020, ein VW Fahrer in einer Baustelle fest. Die weitere Flucht zu Fuß brach der Fahrer, der keinen Führerschein besaß, ab und stellte sich.

Ein 18-jähriger Bielefelder befuhr gegen 23:05 Uhr mit seinem VW Polo die Otto-Brenner-Straße von der Oldentruper Straße in Richtung Detmolder Straße. Eine hinter dem Fahrzeug fahrende Polizeistreife gab dem Fahrer Anhaltezeichen, die dieser ignorierte. Der VW-Fahrer bog in den Ehlentruper Weg und die Harrogate Allee ab, obwohl die Beamten bereits mit Blaulicht und Martinshorn auf die Anhaltesignale aufmerksam gemacht hatten. Weiter ging die Fahrt in den Baustellenbereich der Oldentruper Straße in Richtung Otto-Brenner-Straße. Als in der Baustelle die Fahrbahn endete, fuhr der Polo-Fahrer auf und über den Gehweg bis dieser an einem Engpass kurz vor der Stadtbahnhaltestelle nicht mehr befahrbar war. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Zaun, der Fahrer stieg aus und rannte in Richtung Otto-Brenner-Straße davon.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf, verloren den Flüchtenden im Bereich der Otto-Brenner-Straße aber zunächst aus den Augen. Als die Beamten zusammen mit einem Diensthundeführer die Suche aufnahmen, gab der 18-Jährige auf und stellte sich. Er war geständig, nicht im Besitz eines Führerscheines zu sein und die an dem Polo befindlichen Kennzeichen gestohlen zu haben. Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrsteuergesetz und Kennzeichenmussbrauchs sind eingeleitet.

