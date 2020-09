Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Donnerstag, den 10. September, gegen 14.40 Uhr an der Kreuzung Königstraße / Antonistraße. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Königstraße stadtauswärts in Richtung Antonistraße. An der Kreuzung bog er an der Ampel nach links auf die Antonistraße ab und erfasste dort eine 66-jährige Fußgängerin, welche zusammen mit ihrem Lebensgefährten die Antonistraße an der dortigen Fußgängerampel überquerte. Sie stürzte durch die Kollision und wurde im Anschluss durch den Audi-Fahrer überfahren. Die Fußgängerin wurde lebensgefährlich verletzt einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Die Antonistraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll bzw. einseitig gesperrt.

Der Audi des 83-Jährigen wurde sichergestellt.

Für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (av)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell