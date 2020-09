Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin aus Hamm am Donnerstag, 10. September um 9 Uhr, in der Buschstraße. Als ein 79-jähriger Ford-Fahrer rückwärts aus seiner Einfahrt setzte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Radfahrerin. Sie befuhr zu diesem Zeitpunkt die Buschstraße in östliche Richtung.

Die Fahrradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.(mg)

