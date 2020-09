Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feuer in Ölmühle

Hamm-Mitte (ots)

Polizei und Feuerwehr eilten am Mittwoch, gegen 22.45 Uhr, zu einem Feuer in einer Mühle an der Hafenstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Polizei ermittelt bezüglich der Brandursache. (ag)

