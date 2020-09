Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sprayer gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte am Dienstag, 8. September, insgesamt vier Hausfassaden an der Otto-Brenner-Straße mit schwarzer Farbe. Nach Zeugenangaben beschmierte der Gesuchte die Gebäude zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr. Hinweise zu dem Sprüher nimmt die Polizei unter 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

