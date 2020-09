Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftstrafe ohne Lerneffekt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 28-Jähriger wurde am Dienstag, 8.September, keine 24 Stunden nach seiner Haftentlassung bei einem Ladendiebstahl in der Hammer Innenstadt erwischt.

Gemeinsam mit einem bislang Unbekannten füllten die Diebe einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln und schoben ihn in einem unbeobachteten Moment aus dem Discounter am Westring.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der unbekannte Mittäter ließ den gefüllten Einkaufswagen vor dem Allee-Center zurück und flüchtete in Richtung Nordring. Der 28-Jährige wurde von der Polizei festgenommen.

Seine am Vortag beendete Haftstrafe verbüßte er wegen gleichgelagerter Delikte. Gesucht wird nun ein etwa 50-jähriger Mann osteuropäischer Erscheinung mit schwarzen, kurzen Haare und stabiler Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, ein blaues T-Shirt sowie eine beige Hose. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

