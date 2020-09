Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi entwendet

Hamm-Heessen (ots)

Einen Audi SQ5 stahlen Unbekannte in der Nacht von Dienstag, 7. September auf Mittwoch 8. September, in der Straße Langenhövel. Der Wagen stand unter einem Carport in der Einfahrt eines Einfamilienhauses und war mit einem Keyless-Go-System ausgerüstet. Der Audi mit HAM-Kennzeichen ist schwarz lackiert.

Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(mg)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell