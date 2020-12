Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw landet an der Universität im Gleisbett





BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Wellensiek - An der Straße Erfahrungen geriet ein Autofahrer mit seiner Mercedes A- Klasse am Mittwoch, 23.12.2020, in das Gleisbett der Stadtbahn. Ein Stadtbahnzug in Richtung Lohmannshof konnte rechtzeitig vor dem Pkw, dessen Beleuchtung noch eingeschaltet war, anhalten.

Ein 30-jähriger Bielefelder fuhr gegen 00:35 Uhr auf der Straße Erfahrung in Richtung Voltmannstraße. Er bog nicht an der Einmündung Spannungsbogen ab, sondern fuhr etwa 50 Meter auf dem Gleisbett der Straßenbahn, das sich parallel zur Fahrbahn befindet. Er stieg daraufhin mit einem Beifahrer aus dem Wagen.

Als der Mercedes-Fahrer einen entgegenkommenden Stadtbahnzug erkannte, stieg er wieder ein und versuchte, sein Auto frei zu fahren. Während die Felgen an die Schienen stießen und Funken sprühten, hielt der Stadtbahnfahrer den Autofahrer von weiteren Versuchen ab.

Die Bergung des Mercedes übernahm ein Abschleppfahrzeug. Alle vier Reifen waren an dem Auto beschädigt. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 800 Euro. Ein Alkoholtestgerät zeigte an, dass der 30-Jährige Alkohol getrunken hatte. Deshalb nahm ihm ein Arzt auf der Polizeiwache Nord eine Blutprobe ab. Sein Beifahrer wollte sich zu dem Sachverhalt nicht äußern.

