Polizei Bielefeld

POL-BI: Einsatz von Pfefferspray führt zu Tatverdächtigem

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Stieghorst-

Dienstagnacht, 22.12.2020, setzte ein Täter an der Detmolder Straße/ Wasserstraße, bei dem Diebstahl von Geld Pfefferspray ein. Das Opfer setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr. Polizisten konnten den geflüchteten Tatverdächtigen wenig später vorläufig festnehmen.

Eine 17-jährige Gütersloherin kaufte in Begleitung eines 19-Jährigen in einer Tankstelle an der Detmolder Straße/ Wasserstraße Lebensmittel ein. Anschließend ging das Paar über die Detmolder Straße in Richtung Wismarer Straße. Unvermittelt tauchte ein Mann neben der 17-Jährigen auf, entriss ihr das Geld, welches sie noch in der Hand hielt, und rannte weiter in Richtung Wismarer Straße davon. Das Paar nahm die Verfolgung auf, holte den Flüchtenden ein und der 17-Jährigen gelang es, den Täter an der Jacke festzuhalten. Der Mann riss sich los, stieß sie zu Boden und sprühte Pfefferspray. Das Opfer setzte daraufhin auch Pfefferspray ein und sprühte es dem Tatverdächtigen ins Gesicht. Dem Täter gelang mit seiner Beute in Richtung Greifswalder Straße die Flucht.

Eine Anwohnerin, die die Schreie des Pärchens gehört hatte, übernahm die Erstversorgung der leicht Verletzten. Während das Paar den hinzugerufenen Polizeibeamten den Täter beschrieben, meldeten Anrufer der Polizei Hilferufe von der Stadtbahn-Haltestelle Elpke.

In der Nähe Haltestelle traf eine Streifenwagenbesatzung auf mehrere Personen. Ein 18-jähriger Bielefelder kniete an einem außenliegenden Wasserhahn eines Gebäudes und spühlte sich die Augen aus. Er klagte über brennende Augen nach einen Pfeffersprayeinsatz durch angeblich Unbekannte.

Im Lauf des Einsatzes, erkannten die Beamten, dass die von dem Paar abgegebene Täterbeschreibung auf den 18-Jährigen zutraf. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ist gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell