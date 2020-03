Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener torkelt an Auto und fährt weg

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 24.03.2020, gegen 11:15 Uhr, torkelte ein betrunkener Mann an ein Fahrzeug, setzte sich ans Steuer und fuhr weg. Eine Zeugin meldete die Beobachtung der Polizei. Der Fahrzeugführer wurde anschließend in der Weinstraße kontrolliert. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Dem 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

