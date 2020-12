Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1856) Einbruch in Verbrauchermarkt in Hersbruck - Zeugen gesucht

HersbruckHersbruck (ots)

In der Nacht von Dienstag (22.12.2020) auf Mittwoch (23.12.2020) brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 01:30 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein Oberlicht in den Verbrauchermarkt in der Happurger Straße.

Im Inneren des Marktes versuchten sie, den Tresor im Büro anzugehen. Hierbei wurden sie offensichtlich gestört und flüchteten. Einbruchswerkzeug wurde vor Ort zurückgelassen.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Beamten gehen auf Grund der professionellen Vorgehensweise von einer organisierten Tätergruppierung aus und bitten um Zeugenhinweise.

Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben (verdächtige Personen, Fahrzeuge, Geräusche etc.) werden gebeten, dies dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911/2112-3333 mitzuteilen.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell