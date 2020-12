Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1855) Handtasche aus unversperrtem Pkw entwendet - Polizei rät zur Vorsicht

NürnbergNürnberg (ots)

Am Dienstagabend (22.12.2020) nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gunst der Stunde und bediente sich an einem unversperrten Pkw auf einem Supermarktparkplatz in Nürnberg Thon. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht.

Eine kurze Unachtsamkeit geriet einer 73-jährigen Frau gestern Abend gegen 18:30 Uhr zum Verhängnis. Nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Wilhelmshavener Straße legte sie - zurück an ihrem Fahrzeug - zunächst ihre Handtasche samt Geldbeutel auf den Beifahrersitz, um anschließend ihre Einkäufe im Kofferraum zu verstauen. Während die Seniorin die Waren einlud, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete die Tasche vom Beifahrersitz. Erst als die Frau kurze Zeit darauf im Fahrzeug Platz nahm, bemerkte sie den Diebstahl. Der Täter indes machte Beute im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht. Lagern sie keine Wertgegenstände - auch nicht kurz - sichtbar in Fahrzeugen. Diebe nutzen jede Gelegenheit, um schnelle Beute zu machen. Sperren Sie ihr Fahrzeug stets ab - auch wenn Sie vermeintlich nur kurz den Einkaufswagen verräumen.

Sachdienliche Hinweise zum gestrigen Diebstahl auf dem Supermarktparkplatz in der Wilhelmshavener Straße nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911 9583 - 0 entgegen.

Marc Siegl/n

