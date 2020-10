Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an zwei Pkw in Tettens

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 20.10.2020 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr, ist es im Bereich der Schulstraße in Tettens zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw gekommen.

Der Lack der Pkw (Opel Insignia schwarz mit FRI-Kennung und VW Golf blau mit WHV-Kennung) wurden augenscheinlich mittels eines spitzen Gegenstandes an mehreren Stellen zerkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

