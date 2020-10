Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Entsorgungscontainers in Jever

Jever (ots)

Am 20.10.2020 geriet gegen 16:25 Uhr der Inhalt eines stählernen Entsorgungscontrainers im Bereich der Alexanderstraße in Jever aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. In dem Container stand offenbar Laub und Geäst zur Abholung bereit. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jever gelöscht. Am Container entstand kein Sachschaden.

