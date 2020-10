Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Jever - Polizei sucht Zeugen (mit Bild)

Jever (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 12.10.2020, 17:00 Uhr, bis 13.10.2020, 09:30 Uhr, einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht am "Grünen Garten" in Jever geparkten Pkw Porsche. Im dem Zeitraum wurde vermutlich mit dem unmittelbar danebenstehenden Abfallcontainer der Schaden am linken vorderen Kotflügel des Fahrzeugs verursacht. Der Schaden an dem PKW beläuft sich auf rund 4500 Euro.

Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt, so dass die Polizei Jever Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet, sich unter der Rufnummer 04461-9211-0 zu melden.

