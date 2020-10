Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit Pkw in Zetel unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 39-jährigen ein

Zetel (ots)

Am Montagabend kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Varel gegen 21.30 Uhr einen 39-Jährigen Fahrzeugführer, der die Oldenburger Straße in Zetel befuhr. Dabei stellten die Beamten Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Bei der Durchsuchung seines Pkw wurden weiterhin Amphetamine aufgefunden, so dass die Polizei gegen den 39-Jährigen neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses weiterhin ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einleiteten.

