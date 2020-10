Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreis Friesland und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland anlässlich der gestrigen Versammlung in Jever

Jever (ots)

Am gestrigen Abend, den 19.10.2020, fand ab 19.00 Uhr eine Veranstaltung von Privatpersonen unter dem Motto "Coronamaßnahmen der Bundesregierung" statt, zu der sich am Veranstaltungsort Alter Markt am Sagenbrunnen 40 Personen einfanden. Im Vorfeld der Veranstaltung führte das Ordnungsamt des Landkreises Friesland gemeinsam mit der Polizei ein Abstimmungsgespräch mit dem Veranstalter durch, in dem die einzuhaltenden Vorschriften und erteilten Auflagen der Versammlungsbehörde durchgesprochen und erörtert wurden. Diese waren u.a. die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 1,5 Meter sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Unter Beachtung dieser Vorgaben wurde die angemeldete Veranstaltung genehmigt. Bei der Eröffnung informierte der Veranstaltungsleiter die Teilnehmer über Mikrofon und Lautsprecher über die einzuhaltenden Vorschriften und Auflagen und erklärte zudem, dass die Teilnehmer, die von der Maskenpflicht befreit seien, ihr Attest nicht der Polizei vorzeigen müssten. Dies war jedoch gemäß Auflagen der Versammlungsgenehmigung erforderlich. Der Versammlungsleiter sowie die Teilnehmer kamen der mehrfachen Aufforderung der Polizei, die Maskentragepflicht einzuhalten, nicht vollständig nach, so dass sich gegen 19.20 Uhr noch etwa zehn Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung unter den Versammlungsteilnehmern befanden. Der Landkreis prüft derzeit mögliche Verfahren aufgrund Missachtung der Vorgaben. Da die Teilnehmer auch den weiteren Aufforderungen der Einsatzleitung nicht folgten, wurde die Versammlung durch den Einsatzleiter gegen 19:35 Uhr aufgelöst. Die Teilnehmer zeigten nach der Auflösung ein kooperatives Verhalten und verließen nach Abbau der Lautsprecheranlage den Versammlungsort.

