Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: VW Amarok gestohlen

Recklinghausen (ots)

Auf der Industriestraße ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein VW Amarok gestohlen worden. Der im Industriegebiet abgestellte Pick-Up wurde zuletzt am Samstag, gegen 21:30 Uhr, gesehen. Am Sonntagmorgen war der Wagen dann nicht mehr dort. Das Auto hat ein B(ottroper)-Kennzeichen. Wer den Diebstahl beobachtet oder etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel.: 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell