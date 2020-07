Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wettbüro überfallen - Täter können flüchten

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Sonntagabend ein Wettbüro auf der Victoriastraße überfallen haben. Gegen 22.15 Uhr waren die beiden unbekannten Täter in das Wettbüro gekommen. Einer der Männer bedrohte den 34-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter - mit Beute - über den Hinterausgang in unbekannte Richtung. Der 34-Jährige wurde bei dem Raub nicht verletzt. Die Täter konnte er wie folgt beschreiben: 1) etwa 25 Jahre alt, 1,75m groß, graue Mütze, dunkler Mundschutz, kariertes Hemd (grau/schwarz/gelb), hielt das Messer in der Hand. 2) etwas größer, ca. 1,85m groß, dunkler Mundschutz. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

