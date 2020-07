Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raubüberfall in Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Samstag wurde auf der Herner Straße eine Spielhalle überfallen. Der unbekannte Täter kam gegen 0.20 Uhr in die Spielhalle, bedrohte die 42-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Anschließend flüchtete er - mit der Beute - zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Allee. Die Mitarbeiterin wurde bei dem Raub nicht verletzt. Sie konnte den Täter wie folgt beschreiben: etwa 1,80 bis 1,85m groß, kräftige muskulöse Statur, schwarze Kleidung, trug eine Art "Bomberjacke", maskiert mit einer schwarzen Maske mit Sehschlitzen, Kapuze über den Kopf gezogen, Handschuhe. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

