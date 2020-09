Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto beschädigt

Pirmasens (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter am 03.09. zwischen 09:00 und 18:00 Uhr die Beifahrerseite eines schwarzen PKW Ford Focus, der auf dem Parkplatz hinter dem Alten Rathaus abgestellt war. Vom 05.09. auf den 06.09. wurde an gleicher Stelle ein schwarzer PKW Chrysler 300C ebenfalls auf der rechten Seite beschädigt (wir berichteten). Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell