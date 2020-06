Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr pumpt Keller leer

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde heute um 09:25 Uhr zu einem Wasserschaden in die Helgoländer Straße in Bremerhaven alarmiert. Insgesamt war die Feuerwehr ca. 3,5 Stunden damit beschäftigt, einen mit Wasser vollgelaufenen Keller leer zu pumpen. Durch Erdarbeiten mit einem Bagger wurde in der angrenzenden Borkumer Straße eine Wasserleitung beschädigt. Daraufhin sind zunächst der Innenhof eines Mehrfamilienhauses und anschließend der Kellerraum mit Wasser vollgelaufen. Für das gefahrlose Auspumpen musste zunächst das Gebäude durch die SWB stromlos geschaltet werden. Die Feuerwehr war mit einem Großfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt wurden dabei drei Pumpen eingesetzt. Über die Höhe des entstandenen Wasserschadens können keine Aussagen getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: NI



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell