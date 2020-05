Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schiffsbrand im Fischereihafen

Bremerhaven (ots)

Gegen 14:30 Uhr wurde der Feuerwehr- & Rettungsleitstelle ein Schiffsbrand auf einer ortsansässigen Werft im Fischereihafen gemeldet. Da zu diesem Zeitpunkt nicht feststand ob bzw. wieviele Betroffene sich noch auf dem Schiff befanden, wurde bei der Feuerwehr Bremerhaven Großalarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort wurde diese darüber informiert, dass Mitarbeiter der Werft bereits das Feuer löschen konnten. Glücklicherweise wurde auch Niemand verletzt. Die Feuerwehr kontrollierte nochmals den Bereich um die Brandstelle. Bei dem betroffenen Schiff handelte es sich um einen Schlepper, der in einem Schwimmdock lag. An dem Einsatz waren insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt. Die Polizei hat die Ursachenermittlung eingeleitet.

