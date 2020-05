Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW Brand

Bremerhaven (ots)

Am 22.05.2020 gegen 21:30 Uhr, wurde in der Integrierten Rettungsleitstelle ein PKW Brand gemeldet. Die Feuerwehr ist mit einem ELW und HLF zur Einsatzstelle gefahren. Beim Eintreffen ergab die Erkundung, dass ein Minivan in voller Ausdehnung gebrannt hat. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer. Es waren 8 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven an dem Einsatz beteiligt. Über die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: GER



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell