Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rauchentwicklung in leerstehendem Gebäude

Bremerhaven (ots)

Zu einer Rauchentwicklung in der Straße Zingelke im Stadtteil Wulsdorf wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag alarmiert. In einem leerstehenden Gebäude brannten Einrichtungsgegenstände. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Über die Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage machen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

