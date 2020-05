Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gasgeruch - Rasenmäher sorgt für abendliche Aufregung

Bremerhaven (ots)

Zu einer vermuteten Gasausströhmung wurden Feuerwehr und Polizei um 21:23 in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Vor Ort konnte bereits im Treppenraum ein beißender Benzingeruch aus dem Keller festgestellt werden. Bei der Erkundung durch einen Trupp der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz lösten die Messgeräte der Feuerwehr im Keller aus. Daruafhin wurde das betroffene Haus sowie die angrenzenden Häuser, aufgrund möglicher Explosions- und Brandgefahr, durch Feuerwehr und Polizei vorsorglich evakuiert. Die Ursache, ausgelaufenes Benzin aus einem Rasenmäher in einem Kellerverschlag, konnte schnell gefunden und beseitigt werden. Der Keller wurde mittels Überdruckbelüftungsgerät belüftet. Nach ca. 20 Minuten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz, die Friedrich-Ebert-Straße war in dem Bereich für den gesammten Einsatzverlauf gesperrt.

