Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Handydiebstahl mit Zeitungstrick ++ Ermittlungen gegen Randalierer - Polizei bittet um Hinweise ++ Ende letzten Jahres am Rotenburger Bahnhof - Polizei sucht Zeugen nach Prügelei ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Handydiebstahl mit Zeitungstrick

Scheeßel. Mit einem Trick hat ein noch unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag in einem Büro an der Mühlenstraße das Handy einer Mitarbeiterin gestohlen. Der etwa 35 Jahre alte Mann mit südeuropäischem Aussehen sei gegen 15.20 Uhr in das Büro gekommen und habe die Geschädigte und eine andere Frau in gebrochenem Englisch in ein Gespräch verwickelt. Aus seiner Jacke habe er plötzlich eine Zeitung geholt und sie auf den Schreibtisch über ein Smartphone gelegt. Die Frauen forderten den Unbekannten auf, zu gehen. Der Mann nahm seine Zeitung und auch das Handy mit. Er sei mit 165 cm eher klein, schlank und dunkel gekleidet gewesen. Bei dem gestohlenen Handy handelte es sich um ein weißes Smartphone des Herstellers Samsung vom Typ S20FE.

Bereits im Februar ist es im Büro einer Maschinenbaufirma an der Bremer Straße zu einer ähnlichen Tat gekommen. Ein identisch beschriebener Täter hatte eine 67-jährige Mitarbeiterin auf die gleiche Weise bestohlen. Auch in diesem Fall trug der Unbekannte eine OP-Maske vor dem Gesicht.

Hinweise bitte an die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/98516-0.

Ermittlungen gegen Randalierer - Polizei bittet um Hinweise

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Scheeßel. In der vergangenen Woche haben Beamte der Rotenburger Polizei in der Harburger Straße zwei junge Männer nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und einer Sachbeschädigung geschnappt. Sie hatten zuvor an der Landesstraße 130 zehn Leitpfähle herausgerissen und auf die Straße geworfen. Im weiteren Verlauf warfen sie Mülleimer um und traten gegen ein geparktes Auto. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich auch der Verdacht, dass die Männer für eine Tat in der Straße Am Bahnhof in Betracht kommen. Dort wurde der Waschmarkenautomat einer Waschanlage beschädigt. Fächer waren herausgerissen und Becher mit Waschmarken gestohlen worden. Die Scheeßeler Polizei bittet unter Telefon 04263/98516-0 um Hinweise.

Beim Einkaufen bestohlen

Rotenburg. Eine 64-jährige Frau aus Scheeßel ist am Donnerstagmittag in einem Discounter an der Brauerstraße Opfer von Taschendieben geworden. Aus einer am Körper getragenen Handtasche schnappten sich die Täter ihre terracotta-farbene Geldbörse. Darin befand sich neben dem Bargeld auch der Personalausweis und Bankkarten.

Ende letzten Jahres am Rotenburger Bahnhof - Polizei sucht Zeugen nach Prügelei

Rotenburg. Nach einer Körperverletzung, die sich im November vergangenen Jahres am Rotenburger Bahnhof ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Am Samstag, den 14.11.2020 gegen 19.20 Uhr ist es zwischen dem Gleis 6 und dem Warteraum des Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung zweier Männer gekommen. Einer der Beteiligten, ein 22-jähriger Rotenburger, ging nach Faustschlägen an den Kopf zu Boden. Dort erhielt er weitere Tritte. Der Mann rappelte sich auf, fuhr mit dem Fahrrad davon und setzte einen Notruf. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Der Täter sei in einen Zug gestiegen. Laut den Ermittlungen sollen drei Zeugen, darunter eine Frau, die Auseinandersetzung beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 04261/947-0 bei der Polizei zu melden.

Wildschweine kreuzen den Weg - Rollerfahrer verletzt

Zeven. Bei einem außergewöhnlichen Wildunfall ist am frühen Donnerstagmorgen ein 37-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 6 Uhr früh in der Straße Meyerhöfen unterwegs, als eine Rotte Wildschweine seinen Weg kreuzte. Er habe den Tieren ausweichen wollen und sei mit dem Kleinkraftrad gestürzt. Dabei zog sich der 37-Jährige einen Bein- und einen Nasenbeinbruch zu.

Taschendiebe im Discounter

Selsingen. Mehr als dreihundert Euro Bargeld haben unbekannte Taschendiebe am Mittwochnachmittag in einem Discounter an der Hauptstraße erbeutet. Opfer dieser Tat wurde eine 69-jährige Frau aus der Samtgemeinde Selsingen. Sie hatte ihr Portemonnaie während des Einkaufens in ihrer Jackentasche bei sich. An der Kasse bemerkte sie, das es nicht mehr da war. In der Geldbörse befand sich das Bargeld, ihr Personalausweis, der Führerschein und Bankkarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell