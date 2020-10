Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwarzer Mercedes gesucht

Medebach (ots)

Am frühen Montagabend gegen 17:30 Uhr sah ein Verkehrsteilnehmer einen verletzten E-Scooter-Fahrer. Dieser lag auf der Straße Südwall vor einem schwarzen Mercedes. Der Fahrer des Autos kümmerte sich augenscheinlich um den Verletzten. Der Zeuge drehte und wollte ebenfalls helfen. Als er zur Unfallstelle zurückkehrte war der Pkw-Fahrer bereits verschwunden. Bei dem Fahrer des schwarzen Mercedes soll es sich um einen Mann zwischen 16 Jahre und 25 Jahre handeln. Ein weiterer Zeuge erschien am Unfallort. Dieser half dem leicht verletzten Mann. Der Scooter-Fahrer stieg anschließend auf dem Marktplatz in einen Bus in Richtung Korbach. Da der Zeuge Alkoholgeruch bei dem Verletzten feststellte folgte er dem Bus und informierte die Polizei in Korbach. Durch den Zeugen und die Polizei Korbach konnte der 32-jährige Hesse mit seinem Scooter angetroffen werden. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei um Hinweise. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum Mercedes-Fahrer machen. Hinweise bitte an die Polizei in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90203611.

