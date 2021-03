Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wohnungseinbruch in Rotenburg ++ Reisende Maler ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots)

++ Wohnungseinbruch in Rotenburg ++

Rotenburg. In krankheitsbedingter Abwesenheit des Bewohners brauchen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Sonnentauweg in Rotenburg ein. Die Täter nutzten einen vorgefundenen Kuhfuß um eine Nebentür aufzuhebeln und gelangten so ins Haus. Dort erbeuteten sie eine geringe Menge Bargeld. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 01.03. und 05.03.2021 gelegen haben, Zeugenhinweise sind an die Polizei Rotenburg unter der Rufnummer 04261-9470 erbeten.

++ Reisende Maler ohne Fahrerlaubnis ++

Bothel. Am Freitagnachmittag meldeten Anwohner aus dem Ackkering in Bothel einen Kleintransporter aus welchem heraus Malerarbeiten angeboten wurden. Eine Streife der Rotenburger Wache konnte den Transporter im Stadtgebiet Rotenburgs kontrollieren. Der niederländische Fahrer konnte lediglich die Bescheinigung einer französischen Führerscheinprüfung vorlegen, war aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein weiterer Insasse des Transporters musste noch einen bestehenden Haftbefehl bezahlen ehe die Maler, dann durch einen Bekannten mit Führerschein gefahren, ihren Weg fortsetzen konnten. Eine gültige Reisegewerbekarte wurde im Übrigen vorgelegt.

