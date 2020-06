Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf der L 1187; Gärtringen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Unfallflucht auf der L 1187

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten LKW-Fahrer, der am Mittwoch gegen 12.25 Uhr auf der Landesstraße 1187 zwischen Leonberg und dem Glemseck in eine Unfallflucht verwickelt war. Ein 19 Jahre alte VW-Lenker war in Richtung Glemseck unterwegs, als ein LKW-Lenker von der Bushaltestelle "Schumisberg" aus auf die Landesstraße einfuhr. Mutmaßlich hatte der LKW-Lenker den herannahenden Verkehr übersehen und seine Einfahrt auch nicht per Blinker angekündigt. Der VW-Lenker wich nun, um einen Zusammenstoß zu verhindern, auf die Gegenspur aus. Trotzdem prallte er gegen das Heck des LKW. Der 19-Jährige fuhr dem LKW zunächst hinterher. Schließlich hielt er an einem Parkplatz an, während der LKW-Lenker seine Fahrt jedoch fortsetzte. Bei dem LKW dürfte es sich um ein schwarzes Fahrzeug handeln, der für eine Biermarke wirbt. Es befanden sich Heidenheimer Kennzeichen (HDH-) an dem LKW. Insbesondere werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zu dem LKW geben können, gebeten sich zu melden.

Gärtringen: Feuerwehreinsatz

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr rückten zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gärtringen in den Birkenweg nach Gärtringen aus, nachdem dort ein Gasaustritt gemeldet worden war. Mutmaßlich aufgrund einer defekten Heizungsanlage kam es in einem Wohnhaus zum Austritt von Kohlenstoffmonoxid. Zwei 40 und sieben Jahre alte Hausbewohnerinnen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner befanden sich nicht in dem Haus. Die Feuerwehr schaltete die Heizung aus und führte Lüftungsmaßnahmen durch. Die Anlage muss nun fachmännisch überprüft werden.

