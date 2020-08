Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Autofahrerin fährt 23-Jährige an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Selm (ots)

Sie müsse weiterfahren - mit dieser Ausrede ist eine bislang unbekannte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montag (03.08.2020) gegen 17.55 Uhr auf der Kreisstraße in Selm geflüchtet und ließ das 23-jährige Opfer angefahren zurück.

Die junge Frau war zu Fuß auf dem Gehweg der Kreisstraße in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Kreisstraße/Teichstraße fuhr ein schwarzer BMW (Limousine mit vier Türen) trotz eines Stopp-Schildes ohne anzuhalten von der Teichstraße auf den Gehweg und beabsichtigte in die Kreisstraße in Richtung Norden einzubiegen. Obwohl die Autofahrerin abbremste, erfasste sie die 23-jährige Selmerin, sodass diese auf die Motorhaube fiel.

Nach dem Zusammenstoß öffnete die BMW-Fahrerin die Tür, erklärte, dass sie die junge Frau übersehen habe und fragte sie, ob sie verletzt sei. Als die 23-Jährige sagte, dass sie Schmerzen habe, erwiderte die Autofahrerin, dass sie weiterfahren müsse - und bog auf die Kreisstraße in Richtung Norden ab. Die Selmerin rief daraufhin die Polizei, die nun Zeugen sucht, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben.

Die Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre - schlanke Figur - schulterlanges, welliges, blondes Haar zum Zopf gebunden - schwarze BMW-Limousine (4-Türer)

Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

