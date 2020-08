Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti - hoher Sachschaden entstanden

Schwerte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.08.2020), gegen 03:30 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin mehrere Personen die Gebäude mit Graffiti besprühten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter flüchten. Im Anschluss wurden Sachbeschädigungen durch sogenannte Tags an Gebäuden, Gegenständen und Einrichtungen in mehreren Straßen und Bereichen festgellt. Unter anderem sind die Bereiche Bahnhofstraße, Hüsingstraße, Rathausstraße, Eintrachtstraße, Postplatz und Senningsweg betroffen. Bei den Tätern handelt es sich um mindestens vier männliche Personen. Einer der Personen trug eine karierte Hose und ein weiterer Täter ein rotes Oberteil. Die beiden anderen Männer waren dunkel gekleidet. Durch die Sachbeschädigungen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen dauern an.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen mögen sich bei der Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921-3320 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 melden. /Tu.

