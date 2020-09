Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jähriger verletzt sich bei Vandalismus selbst

Stuttgart (ots)

Ein 19-Jähriger hat sich am gestrigen Sonntag (06.09.2020) gegen 04:30 Uhr schwere Schnittverletzungen zugezogen, als er die Glastür eines Dienstverrichtungsraumes der Deutschen Bahn im Stuttgarter Hauptbahnhof zerstörte. Aus bislang noch unbekannten Gründen soll der deutsche Staatsangehörige offenbar zunächst die Glastüre eines auf Bahnsteig 13/14 befindlichen Verrichtungsraumes mutwillig eingetreten haben, sodass diese zersplitterte. Hierbei zog sich der 19-Jährige derart schwere Schnittwunden am Unterschenkel zu, dass sein 18-jähriger Begleiter die Wunden aufgrund der starken Blutung abband. Ein unbeteiligter Zeuge informierte daraufhin eine Streife der Bundespolizei über den Vorfall, welche letztlich Rettungskräfte hinzuriefen. Diese verbrachten den im Landkreis Esslingen wohnhaften Mann in ein Krankenhaus, wo seine Wunden stationär versorgt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

