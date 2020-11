Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte/Kreis Soest - Betrüger rufen an

Kreis SoestKreis Soest (ots)

Aktuell rufen unbekannte Täter wieder ältere Mitmenschen an, besonders im Bereich Erwitte. Auch im Umkreis Werl, Wickede und Ense sind die Anrufer aktiv. Mit der Geschichte, dass der Enkel einen tödlichen Unfall verursacht hat und gegen eine Kaution nicht ins Gefängnis muss, versuchen diese gewissenlosen Menschen an das Geld oder die Wertgegenstände der Senioren zu kommen. Der Ratschlag der Polizei lautet: "Legen Sie auf, wenn sie eine unbekannte Stimme am Telefon hören!" (wo)

