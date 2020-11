Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Portemonnaie aus Handtasche entwendet

WarsteinWarstein (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08:15 Uhr, ist in einem Lebensmittelgeschäft an der alten Kreisstraße einer Frau eine Geldbörse entwendet worden. Beim Einkaufen hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt und war kurzzeitig abgelenkt gewesen. In dieser Zeit öffneten unbekannte Täter die Tasche, griffen hinein und nahmen das Portemonnaie an sich. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

