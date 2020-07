Polizei Essen

POL-E: Herne: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Essen - Mann springt während Polizeieinsatz aus Fenster und stirbt

Essen (ots)

44629 Herne: Während eines Polizeieinsatzes am Dienstagabend, 14. Juli, gegen 23.40 Uhr, in Herne ist ein 40-Jähriger aus einem Fenster gesprungen und trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort verstorben. Nach einer vorausgegangenen häuslichen Gewalt, bei der die 55-jährige Partnerin des 40-Jährigen verletzt wurde, wollten die Beamten den Mann aus der gemeinsamen Wohnung an der Jobststraße, in der die Geschädigte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend war, verweisen. Als der Mann gerade im Beisein eines Polizeibeamten seine persönlichen Sachen packte, sprang er unvermittelt aus einem geöffneten Fenster im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Trotz notärztlicher Reanimationsversuche verstarb der 40-Jährige noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat die Obduktion der Leiche angeordnet; diese dauert derzeit an. Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Essen die Ermittlungen übernommen. Für die Staatsanwaltschaft Bochum: Staatsanwalt als Gruppenleiter Streßig Für das Polizeipräsidium Essen: Kriminalkommissariat 11

