Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: 39. Kreisdelegiertentag in digitaler Form mit 112 Teilnehmern - Rolf-Erich Rehm einstimmig wiedergewählt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schwelm (ots)

Der 39. Kreisdelegiertentag des Kreisfeuerwehrverbandes war historisch gesehen ein ganz besonderer. In den letzten Jahren waren die Feuerwehrkameraden in Wetter (Ruhr) und Gevelsberg zu Gast. In diesem Jahr - bedingt durch die Corona Pandemie - in einem virtuellen online Raum. Novum für den gesamten Verband.

Auf diesem Delegiertentag standen wichtige Wahlen auf dem Programm. So wurde der Präsident Rolf-Erich Rehm für 3 Jahre einstimmig (!) wiedergewählt. Nach so einer Wahl wird meistens minutenlanger Applaus angestimmt. In dem neuen Medium waren es klatschende Hände und Smileys als Icons, die in großer Menge über den Bildschirm flogen. Rehm ist nun im ganzen Land NRW der Dienstälteste Präsident. Er ist nun seit 25 Jahren in diesem Amt. Er möchte dieses Funktion aber nur noch diese eine Amtszeit ausführen und dann eine Verjüngung des Präsidiums durchführen. Er bedankte sich bei seinen Kameradinnen und Kameraden für die große Rückendeckung.

In seinem Jahresbericht ging Rolf-Erich Rehm auf die Corona Pandemie ein, die im EN-Kreis als "Großeinsatzlage" geführt wird. Die Lage verlangt von uns allen sehr viel ab. "Durch die Einschränkungen in den Feuerwehren sowie durch den kreiseinheitlichen Einsatzbefehl konnte bisher ein größeres Ausbruchsgeschehen in den Feuerwehren verhindert werden. Das liegt aber an der positiven Disziplin der einzelnen Feuerwehrkameraden. Hierfür meinen herzlichen Dank. Wir müssen aber weiterhin diszipliniert bleiben, um ein Ausbruchgeschehen in den Feuerwehren zu verhindern und um die Einsatzbereitschaft von Einheiten aufrecht zu erhalten", so Rehm.

Er dankte den Anwesenden für die große Einsatzbereitschaft. So wurde kreisweit Material aus einem Zentrallager an Altenheimen, Krankenhäusern und Pflegediensten verteilt. Das ehrenamtliche Presseteam des Kreisfeuerwehrverbandes unterstützt seit einem Jahr die Kollegen des EN-Kreises bei der Verbreitung von Meldungen. Ein Aufruf in sozialen Medien zu Materialspenden in der ersten Corona Phase erreichte hohe Wirkung. Rehm wies aber auch auf das ganze Leid hin, welches man nicht vergessen darf: Schwer kranke und einsame Menschen, Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten sowie die verstorbenen Menschen. Wir hoffen alle, dass diese Pandemie bald bekämpft und wir in eine geordnete Normalität zurückkehren können.

Markus Neuhaus (Feuerwehr Hattingen) hielt einen Bericht über die Kreisjugendfeuerwehr. Neuhaus berichtete über die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Mitgliederbindung in Zusammenhang mit der Corona Pandemie. Er wird sein Amt nach 9 Jahren nun an jüngere Hände abgeben. Besonders positiv hält er die Jugendgruppenleiterlehrgänge in Kooperation mit der Feuerwehr Hagen in Erinnerung.

Der Bericht des Schatzmeisters Michael Willms (Feuerwehr Witten) fiel kurz und knapp aus. Aufgrund der Pandemie waren die Aktivitäten in 2020 sehr eingeschränkt.

112. Delegierte der einzelnen neun Feuerwehren und zwei Werkfeuerwehren nahmen im Online Portal teil. "112" eine sinnbildliche Zahl für die Feuerwehr! Im Vorfeld wurde ordentlich an diesem Online Projekt geplant und getüftelt. Und dann lief er Freitag kurz aber mit allen wichtigen Inhalten über die digitale Bühne. Verdiente, ältere Kameraden der Ehrenabteilung haben an dieser Veranstaltung teilgenommen und waren der digitalen Einladung gefolgt. Auch einige Ehrenmitglieder, u.a. der Landesbranddirektor aus Berlin, waren zugeschaltet. So erfolgreich der digitale Kreisdelegiertentag auch war. Der Präsident sowie die Feuerwehren hoffen, die Versammlung 2022 wieder "persönlich" in Sprockhövel austragen zu können. Das soziale Miteinander und das Gespräch danach gehören einfach dazu!

Das Schlusswort hielt Vize-Präsident Matthias Jansen (Feuerwehr Schwelm). Er ließ das schwierige Jahr 2020 nochmal Revue passieren. Der Übungsdienst der Wehren musste eingestellt werden und es konnte kein Leistungsnachweis durchgeführt werden. Die Feuerwehren waren aber wie immer flexibel: So unterstützten 77 Kameraden aller EN-Feuerwehren spontan an einem Wochenende das Gesundheitsamt EN bei der Corona Kontaktverfolgung.

Bilder: Kreisfeuerwehrverband EN.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V., übermittelt durch news aktuell