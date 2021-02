Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach einer verletzten 82-jährigen Frau

Schleiden-Olef (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr, wurde die Polizei Euskirchen davon in Kenntnis gesetzt, dass eine 82-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Schleiden zu Fuß in einem Waldgebiet zwischen Schleiden-Bronsfeld und Schleiden unterwegs und einen Abhang hinunter gestürzt sei. Die Frau könne sich nicht mehr bewegen. Sie hatte ein Handy dabei.

Es ergab sich nach polizeilichen Ermittlungen ein größerer Suchbereich zwischen Schleiden-Nierfeld und Schleiden-Olef. Neben einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera wurden zur Unterstützung der Suchmaßnahmen im unwegsamen und dichtbewachsenen Gelände neben der Feuerwehr unter anderem auch Rettungshunde (Flächensuchhunde) eingesetzt.

Bis gegen 00.20 Uhr bestand gelegentlich telefonischer Kontakt zur gesuchten Person. Diese teilte mit, dass sie den Hubschrauber und Martinshorn hören könne. Ihre Angaben blieben aber unspezifisch.

Gegen 00.55 Uhr meldete sich ein Anwohner aus Nierfeld. Er teilte mit, dass die Frau bei ihm geklingelt hatte.

Die gesuchte Person hatte sich mit letzter Kraft in Richtung Nierfeld in Bewegung setzen können, um dort Hilfe zu bekommen. Die leicht verletzte Frau wurde von einem Notarzt behandelt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

